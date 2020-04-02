На цьому наголосив очільник обласної ради під час онлайн наради з представниками Мінрегіону та парламентарями.

Також у нараді взяли участь члени Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, експертами щодо реформування субрегіонального (районного) рівня адміністративно-територіального устрою Тернопільської області.

Більшість столичних експертів дотримуються думки, що на Тернопіллі 17 існуючих районів потрібно укрупнити до трьох – Тернопільський, Кременецький та Чортківський. За пропозицією відповідних управлінь облдержадміністрації, їх повинно бути чотири – ще і Бережанський.

– Маємо спільно шукати компромісні варіанти, які працюватимуть на користь Тернопільщини та її жителів. Тільки відкритість та широке обговорення за участі представників органів місцевого самоврядування, народних депутатів Верховної Ради України від Тернопільщини, асоціацій, організацій громадянського суспільства та кола експертів дасть позитивні результати для напрацювання правильних пропозицій та рішень щодо реформування субрегіонального (районного) рівня адміністративно-територіального устрою. Однак, головна проблема поточного етапу адміністративно-територіального реформування – невизначеність повноважень, які виконуватимуться органами місцевого самоврядування субрегіонального рівня. Держава має подбати про функціональність субрегіональної ланки. Бо йдеться про якість послуг у сільських територіях та зручність для людей, – зазначив Віктор Овчарук.

Депутатський корпус Тернопільської обласної ради неодноразово звертався до керівництва держави з приводу врахування пропозицій щодо моделювання системи адміністративно-територіального устрою в частині Тернопільської області. Наприклад, прийнято звернення, у якому зокрема йдеться: «Щодо районів, то станом на сьогодні пропонується їх укрупнення з єдиною метою – утворення префектур, де префекти, як передбачається, здійснюватимуть адміністративний нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування (територіальних громад) та координуватимуть діяльність місцевих органів виконавчої влади на підзвітних їм територіях. При цьому райони (округи) не матимуть жодних фінансово-господарських функцій. Вважаємо, що за таких повноважень недоцільно створювати укрупнені райони (округи), а залишити на обласному рівні одну префектуру».