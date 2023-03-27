Відразу з двома Героями попрощалися у громаді на Тернопільщині. ФОТО

У Шумській громаді попрощалися з двома захисниками України Вадимом Липовим та Дмитром Чечиком.

Про це повідомили на сторінці громади у соцмережі.

Старшому сержанту Вадиму Липовому було 46 років, а майору Дмитру Чечику – 28.

Заупокійну панахиду за загиблими відправили у Спасо-Преображенському храмі в Шумську.

“Попрощатися з бійцями прийшли жителі громади, представники влади та військовослужбовці. Під супровід оркестру жалобна процесія пройшла вздовж міста. Поховали воїнів на новому кладовищі”.

Джерело: Суспільне