Відпочивав з незнайомими у сауні: у Тернополі в чоловіка поцупили 220 тисяч гривень

220 тисяч гривень викрав у жителя Бережанського району невідомий. З такою заявою до Тернопільського районного управління поліції ще 29 квітня звернувся потерпілий.

Чоловік розповів, що приїхав до обласного центру у відпустку. При собі мав велику суму грошей. Він каже, що розпивав спиртні напої з невідомими людьми. Коли захмелів, до нього підійшли чоловік та жінка й запропонували відпочити в сауні і паралельно протверезіти.

У сауні потерпілий заснув, а коли прокинувся, то виявив зникнення усіх грошей.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили, що обікрав незнайомця раніше судимий житель Тернополя.

Після крадіжки він собі та подрузі придбав мобільні телефони та продукти й обоє поїхали тратити “зароблене” до столиці. Розкошували там 1,5 тижня. Коли грошей не залишилося, почали шукати та здавати картон, аби заробити на квиток додому.

Проте не встигли. За ними приїхали з Тернополя оперативники карного розшуку. Підозрюваний у скоєному зізнався.

Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану)ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.