Тернопільський лижник та біатлоніст Тарас Радь виборов срібну та золоту нагороди на чемпіонаті світу із зимових видів спорту у Норвегії. У біатлоні-спринт на дистанції 6 км. юнак завоював бронзову медаль, а у біатлоні на середній дистанції у 10 км. виборов «срібло».

Чемпіонат світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору триватиме у норвезькому місті Ліллехаммер до 24 січня. Тарас Радь виступає у складі Національної паралімпійської збірної команди України у класі LW 10-12 (сидячі). Юнак здобув уже дві нагороди світової першості у двох видах програми.

“У біатлоні-спринт на дистанції 6 кмю Тарас завоював бронзову медаль, а у біатлоні на середній дистанції у 10 км. виборов «срібло». Юнак є вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт», студентом факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка”, – розповів його тренер Віктор Федорчак.

Додамо, що у чемпіонаті світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору у Ліллехаммері беруть участь представники з 32 країн світу. Команду України представляють 25 спортсменів з інвалідністю, які змагаються у лижних перегонах та біатлоні та виборюють паралімпійські ліцензії.