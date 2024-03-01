Відомі результати експертизи: в поліції розповіли, від чого помер чоловік після відвідування ТЦК

Як ми повідомляли, в Бучачі у лікарні помер 49-річний чоловік, якого перед тим без свідомості привезли з ТЦК.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом смерті жителя Чортківського району (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з приміткою «Природна смерть»), експерти провели розтин тіла чоловіка.

Судово-медична експертиза встановила, що причина смерті чоловіка – закрита черепно-мозкова травма з крововиливом, перелом черепа, який інерційний – характерний для падіння на площину. З показів свідків та очевидців події, вказані тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті падіння під час епілептичного нападу. Про це повідомляють у поліції.

Вирішується питання про скерування даного кримінального провадження за підслідністю у Державне бюро розслідувань. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За добу після трагедії випадок, який викликав резонанс у суспільстві, прокоментували в обласному ТЦК СП.

“27 лютого 2024 року 49-ти річному жителю Тернопільщини раптово стало погано, почалися судоми, впав додолу на території третього відділу Чортківського РТЦК та СП. Працівниками територіального центру комплектування була надана перша медична допомога і викликана карета швидкої допомоги.

Далі він був доставлений до КНП «Бучацька міська лікарня» каретою швидкої медичної допомоги із діагнозом: напад судом амнезії епілепсії. 29.02.2024 він помер в приміщенні лікарні попередній діагноз епілепсія, судомний синдром.

По даному факту проводиться розслідування.

З приводу даної трагедії співчуваємо родині померлого”, – ідеться у повідомленні “військкомату”.