За офіційними результатами місцевих виборів, політична партія «Довіра» проходить у Тернопільську обласну раду, отримавши 6,50 % підтримки виборців.

Зберегти Тернопільську область та продовжити процес децентралізації – такими є пріоритети партії «Довіра» у місцевому самоврядуванні, каже лідер політсили, народний депутат Микола Люшняк.

– Майже 22 тисячі жителів Тернопільщини на виборах до обласної ради віддали свій голос за «Довіру». Дякуємо виборцям за те, що прийшли на дільниці і підтримали нас. Такий високий рівень висловленої довіри покладає на нас неабияку відповідальність. Попереду – 5 років плідної та згуртованої роботи для розвитку області й держави загалом. Визначальним чинником нашої діяльності буде постійний діалог із громадянами. Представники нашої партії стабільні у своїх словах та вчинках, цінують правду й дотримуються своїх обіцянок, а живе спілкування з людьми допоможе знайти спільну мову, аби вирішити проблеми на місцях, – пояснює Микола Люшняк.

Забезпечити для людей робочі місця, соціальну допомогу, відремонтовані дороги, благоустрій, – зможуть лише розвинені громади. Рушійною силою змін на краще є саме децентралізація, переконаний Микола Володимирович.

– Соціально-економічне відродження краю можливе тоді, коли ми залежатимемо від своїх, а не від чужих рішень. Реформа децентралізації дає можливість розвинути не лише великі перспективні міста, але й навіть найменші села. «Довіра» стоїть на захисті ідей децентралізації, адже ми добре розуміємо, що від розвитку кожного регіону залежить успіх держави. Ми відродимо Україну на власному прикладі згуртованості та розвитку громад краю, – підкреслює Микола Люшняк.