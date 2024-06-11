Відлік ішов на хвилини: у Тернополі врятували чоловіка, в якого стався інфаркт

9 червня близько 19-ї години на номер екстреного виклику “101” звернулися працівники “швидкої” з проханням про допомогу.

Вони повідомили, що на вулиці Карпенка, на 4-му поверсі багатоквартирного житлового будинку, перебуває 83-річний чоловік, у якого виявили ознаки інфаркту. Він потребував термінової госпіталізації. Потрібна була допомога рятувальників, адже відлік часу йшов на хвилини.

Надзвичайники оперативно прибули до місця події та за допомогою нош транспортували чоловіка до автомобіля екстреної медичної допомоги. Хворого одразу доправили до лікувального закладу, повідомляють у ДСНС.