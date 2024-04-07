Пішов з життя ветеран пожежної охорони, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, полковник внутрішньої служби Ярослав Романович Королюк.

Про важку втрату повідомили в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Ярослав Романович був не лише чудовим фахівцем у сфері пожежної справи, а й справжнім героєм, який проявив надзвичайну мужність та відвагу у найважчі моменти. Його внесок у ліквідацію наслідків катастрофи на ЧАЕС, а також його багаторічна служба залишаються невмирущими символами самопожертви.

“Колектив Головного управління сердечно висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного. Його життєвий шлях, його самовідданість та професійна майстерність залишаться в нашій пам’яті назавжди, – ідеться у зверненні рятувальників. – Співчуваючи в непоправному горі, ми покладаємося на те, що пам’ять про Ярослава Романовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав і поважав”.