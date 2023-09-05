Відійшов у вічність священник з Тернопільщини, котрий понад 30 років прослужив на двох парафіях

3 вересня на 64-му році життя відійшов у вічність отець Михайло Пилипів, настоятель храму Різдва святого Івана Хрестителя у селі Постолівка та Преображення Господнього у селі Городниця Чортківського району.

Отець Михайло прослужив на цих парафіях більше 30 років.

Про це повідомили на сторінці Гусятинської селищної ради.

“Гусятинська селищна рада, її виконавчий комітет та депутатський корпус з глибоким болем висловлюють свої найщиріші співчуття родині та прихожанам храмів з приводу смерті священника.

Нехай опіка Господня полегшить біль втрати найдорожчої для Вас людини.

Світла пам’ять про отця Михайла вічно житиме в наших серцях!

Віримо, що навіть відійшовши від життя земного отець Михайло продовжуватиме охороняти молитвою кожного з нас!”, – ідеться у зверненні селищної ради.