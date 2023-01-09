Відібрали дитину у батька і напоїли її психотропами: у поліції прокоментували резонансний випадок

Інформація, яка поширюється інтернет-мережею, про те, що працівники поліції Тернополя незаконно відібрали дитину у батька та напоїли її психотропами – не відповідає дійсності.

Усі дії фіксувалися на камери відеонагляду та відбувалися згідно із рішенням суду, в присутності біологічної матері, представників державної виконавчої служби й соціальних працівників.

Конфлікт у родині виник ще в 2019 році. Під час розлучення батько самовільно забрав у матері п’ятирічного сина та впродовж усіх цих років переховував його. Хлопчика та його батька працівники поліції тоді оголосили в розшук.

У ході слідства стало відомо, що батько вивіз дитину в село, не дозволяв синові ходити до школи, аби його не знайшла ні матір, ні правоохоронці.

Позови, які задовольнили суд першої інстанції та апеляційний, батько оскаржував і сина мамі повертати відмовлявся.

Наприкінці 2022 року Верховний Суд України визначив, що хлопець повинен проживати з матір’ю і дане рішення не підлягає оскарженню. Оскільки чоловік і це рішення проігнорував, жінка звернулася до працівників Теребовлянського відділу поліції, які зареєстрували кримінальне провадження за ст. 382 ККУ (Невиконання судового рішення). Коли встановили місцеперебування дитини, державна виконавча служба не змогла повернути її законному опікунові, оскільки батько продовжував всіляко перешкоджати виконанню законних вимог.

Окрім того, у грудні Тернопільський міськрайонний суд зобов’язав працівників райуправління поліції внести відомості в ЄРДР згідно із ч. 3 статті 146 ККУ (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

4 січня в ході оперативно-розшукових заходів працівники патрульної поліції встановили місцеперебування розшукуваних і спільно з оперативниками супроводили батька з дитиною до Тернопільського райуправління поліції.

Проте чоловік і надалі відмовлявся віддати сина, намагався залишити місце події, а коли йому це не вдалося, зупинив авто. На вимоги судових виконавців та поліції чоловік вийти з транспорту й передати дитину матері відмовився.

Слідчі провели невідкладний обшук у його транспортному засобі, який узаконили в установленому порядку слідчим суддею. При цьому на прохання виконавчої служби правоохоронці забезпечити охорону порядку і, виконуючи рішення суду, спільно із соціальними працівниками передали хлопчика матері, відповідно до рішення Верховного Суду України.

Інформація про використання психотропних речовин до дитини безпідставна, адже малолітній постійно перебував з мамою або татом.

Наступного дня, після проведення виконавчих дій, комісія, до складу якої входив поліцейський, перевірила соціально-побутові умови проживання дитини. Скарг ні від хлопчика, ні від його мами не було.

Учасники конфлікту звернулися зі скаргами на дії представників державних установ та на законність проведених процедур. Їх розглянуть компетентні органи.