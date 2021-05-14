Ситуація із захворюваністю на «Covid-19» у Тернопільській області покращується. Упродовж останніх п’яти тижнів кількість випадків інфікування щодня стає менше.

Зараз область перебуває у «жовтій» зоні епідеміологічної небезпеки. У зв’язку з цим на засіданні міського оперативного штабу 14 травня прийняли рішення про пом’якшення карантинних обмежень. Йдеться про відміну часового обмеження проїзду у громадському транспорті для пенсіонерів за віком. З 15 травня вони, як і раніше, за наявності «Соціальної картки тернополянина», зможуть користуватися правом на пільговий проїзд впродовж всього дня.

Нагадаємо, що з 22 березня, за рішенням міського оперативного штабу, пенсіонери за віком могли безкоштовно користуватися громадським транспортом тільки з 10.00 до 16.00. Таке обмеження ввели для того, щоб зменшити кількість пасажирів у години пік, і щоб люди похилого віку не перебували у місцях скупчення громадян.

– Транспорт працює у штатному режимі, – зауважив Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. – 14 травня на маршрути виїхали 161 автобус та 47 тролейбусів. Проводиться щоденна дезінфекція транспорту. Сьогодні були затримки в русі тролейбусів через відключення тернопільським РЕМ електроенергії, а в загальному зупинки не перевантажені, люди забезпечені перевезенням. Враховуючи покращення рівня епіднебезпеки в регіоні і Тернополі пропонуємо відмінити обмеження щодо безкоштовного перевезення пенсіонерів за віком тільки з 10.00 до 16.00 і дозволити їм користуватися своєю пільгою упродовж дня, як це передбачено законодавством.

На засіданні також прийняли рішення звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням внести змін до Постанов КМУ від 22.07.2020 року № 641 та від 09.12.2020 року № 1236, які стосуються обмежень перевезення пасажирів в міському громадському транспорті. А саме: дозволити перевезення пасажирів в кількості, яка передбачена паспортом заводу-виробника транспортного засобу в «зеленій» та «жовтій» зонах епіднебезпеки.