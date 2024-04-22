Від важких поранень помер молодий захисник з Тернопільщини

Тернопільщина втратила ще одного юного Героя.

Зупинилося серце мешканця села Савчиці Кременецького району, солдата Дениса Каразія, 2002 року народження. Він помер у лікарні від отриманих травм під час виконання бойового завдання в Дніпропетровській області.

Про важку втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

“Сили рідним, близьким, друзям та усім, хто знав нашого захисника Дениса, пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Про дату та час зустрічі загиблого Героя буде повідомлено додатково.