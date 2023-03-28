23 березня від отриманих у бою поранень загинув житель села Голгоча Підгаєцької громади Іван Синишин.

Про це сьогодні повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради.

“Невимовний біль охоплює серце… Жорстка війна забирає життя найкращих… Іван загинув від отриманих поранень, несумісних з життям, в результаті здійснення ворогом обстрілу позицій підрозділу поблизу н .п. Вугледар Волноваського району Донецької області.

Україна втратила Героя, який щиро любив її та боровся за неї до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблого… Вічна Пам’ять та шана Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.

Тіло загиблого Захисника зустрінуть завтра, 29 березня, у селі Вага орієнтовно о 12:00. Мешканців громади просять гідно зустріти Героя, створивши живий коридор шани.