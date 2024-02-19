Від важкого поранення, отриманого майже рік тому, помер захисник з Тернопільщини

На превеликий жаль, Тернопільщина втратила ще одного захисника. 18 лютого після тривалого лікування відійшов у вічність колишній військовослужбовець Андрій Григорович Антошків. Захисник проживав у селі Вербівці Теребовлянської громади. Йому було 40 років.

З березня минулого року Андрій Антошків захищав територіальну цілісність України та наше майбутнє. 8 квітня 2023 року захисник отримав важке поранення під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Переніс декілька операцій.

Про важку втрату повідомили у Теребовлянській міській раді.

“Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою”, – зазначають у міськраді.

Теребовлянська міська рада висловила співчуття родині померлого Героя.

“Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю важку біль втрати близької людини. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…

Вічна та світла пам’ять захисникові!

Герої не вмирають!”.

Завтра, 20 лютого, об 11-й годині у селі Вербівці відбудеться чин похорону та церемонія прощання із покійним Героєм Андрієм Антошківим.