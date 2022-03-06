Від початку війни Тернопільщина прийняла понад десять тисяч людей з інших областей

Понад десять тисяч людей із південно-східних областей прийняла Тернопільщина під час війни. Близько чотирьох тисяч громадян поселилися в нашому регіоні, інші вирушили до прикордонних областей.

Олена Борзунова приїхала з Харкова. Жінка зупинилася на кілька днів у благодійному фонді «Карітас».

«У нас почалися бойові дії. О п’ятій ранку почали бомбити, стріляти, захопили Харків. Зі всіх сторін стріляли дуже сильно. Ми злякалися, швидко зібралися, сіли в машину і приїхали до Тернополя. Збиралися до того регіону, де не стріляють. Їхали одною колоною. Там були машини з Києва, Харкова. Нас тут гарно прийняли. Ми приїхали цілою родиною, з дитиною, чоловіком, бабусею та кішкою».

У приміщеннях церков Тернополя поселилося близько чотирьох тисяч людей. Жителі краю облаштували для них спальні місця, подбали про їжу та одяг. «Ми спочатку орієнтувалися на 50 людей, але всі, хто приходить, ми нікому не можемо відмовити. Мусили потіснитися кабінетами. Адміністративний корпус перенесли тільки в частину закладу. Решта все віддали під матраци, спальники. Є родини з онкохворими дітьми, які поверталися з Києва з інституту раку. Деякі люди залишаються у нас. Дехто лише ночує і прямує далі», – зазначив директор благодійного фонду о. Роман Загородний.

Додамо, у Тернополі працює Гуманітарний штаб для надання допомоги мешканцям з інших регіонів. Він розташований на залізничному вокзалі. Переселенці можуть звертатися у будь-який час доби.