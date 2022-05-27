Від початку року на Тернопільщині сталася майже тисяча пожеж сухої трави

На Тернопільщині щодня фіксують велику кількість пожеж, спричинених спалюванням сухостою. Від початку року в області зафіксовано 897 пожеж в екосистемах.

Незважаючи на численні застереження та заклики рятувальників, люди нехтують правилами пожежної безпеки і продовжують палити суху рослинність, що призводить до плачевних наслідків.

Зокрема, 20 травня поблизу с. Новостав Кременецького району виникла пожежа сухої рослинності. До місця події направились вогнеборці, а також фахівець районного управління. Прибувши до місця події, надзвичайники негайно кинулися на боротьбу із вогнем, який поширився на значну площу. Тим часом інспектор ДСНС встановив особу, котра здійснила підпал. На порушника, котрим виявився 34-річний місцевий житель, складено адмінпротокол, згідно якого чоловік сплатить штраф у розмірі 3060 гривень.

ДСНС Тернопільщини вкотре наголошує на забороні спалювання сухої рослинності та на підвищенні штрафів за підпал сухостою!