Від початку року на дорогах Тернопільщини загинуло десять пішоходів

Сьогодні близько 15-ї години на вулиці Протасевича сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Geely здійснив наїзд на громадянку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Останню швидка ушпиталила до лікарні. Всі деталі автопригоди з’ясовує слідчий по ДТП.

Про це повідомляють у патрульній поліції.

Від початку 2023 року в межах Тернопільської області сталася 51 ДТП за участю пішоходів, в яких травмувалося 44 людини. 10 людей загинуло.