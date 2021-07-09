Від двох до 37 тисяч: які премії отримають двохсотбальники Тернопільщини

За результатами основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у Тернопільській області одинадцять випускників отримали 200 балів. Також є багато одинадцятикласників, які набрали 199 балів.

У Тернополі на 200 балів здали тестові завдання ЗНО з математики, хімії, біології та історії України шестеро учнів. А випускниця Тернопільської української гімназії імені Івана Франка склала іспити на 200 балів з двох предметів: хімії та математики. Ще 17 тернопільських випускників здобули понад 199 балів з хімії, біології, англійської, української мови та літератури.

Впродовж декількох років за високі результати випускників нагороджують грошовими преміями міська та обласна ради. Сертифікати на отримання премій вони отримують під час випускного, а самі кошти – дещо пізніше. На відміну від попередніх років у 2021 відзначили не тільки двохсотбальників, але й тих, хто написав ЗНО на 199 балів. До того ж грошові винагороди у цьому році збільшили, як міська рада, так і обласна.

Так, першого липня виконком Тернопільської міської ради прийняв рішення «Про нагородження випускників закладів загальної середньої освіти». Відповідно до нього розмір преміювання випускників закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади за результатами ЗНО буде таким:

– за 199 або 199,5 балів з базової дисципліни у розмірі 6250 грн;

– за 200 балів з базової дисципліни у розмірі 12500 грн.;

– за 400 балів з базових дисциплін у розмірі 25000 грн.;

– за 600 балів з базових дисциплін у розмірі 37500 грн.

Таку пропозицію подало управління освіти і науки міської ради та Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Для того, щоб рішення набрало чинності його ще мають затвердити на сесії міської ради. Управління освіти і науки має підготувати відповідний проект рішення, який винесуть на розгляд депутатів.

Подібний проект рішення підготували і в обласній раді. Його ініціатором став депутат Володимир Мисик. У документі вказано, що розмір одноразової грошової премії для учнів, студентів закладів освіти Тернопільської області за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базових дисциплін становить:

2000 гривень без урахування усіх зборів та податків, якщо отримано 199 балів з одного предмета;

3000 гривень без урахування усіх зборів та податків, якщо отримано по 199 балів з двох предметів;

4000 гривень без урахування усіх зборів та податків, якщо отримано по 199 балів з трьох предметів;

5000 гривень без урахування усіх зборів та податків, якщо отримано 200 балів з одного предмета;

10000 гривень без урахування усіх зборів та податків, якщо отримано по 200 балів з двох предметів;

20000 гривень без урахування усіх зборів та податків, якщо отримано по 200 балів з трьох предметів.

Цей проект рішення також ще повинні розглянути і затвердити на сесії обласної ради.

На фото: Випускниця Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Вікторія Костецька, яка отримала по 200 балів з хімії та математики.