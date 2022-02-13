Майже 40% населення вакцинувалися від COVID-19 однією дозою на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Двома дозами щеплено 35% жителів краю.

Темпи вакцинації на Тернопільщині останнім часом низькі. Минулої доби було проведено лише 1700 щеплень. При цьому ресурси області дозволяють проводити майже десять тисяч таких процедур.

“Якщо аналізувати, яка категорія людей не вакцинувалася, це переважно вікова категорія 60 плюс. Щоб залучити цю вікову категорію, департаментом розроблений виїзд бригад, у віддалені населені пункти бригади приїжджають раз у тиждень. У населених пунктах робляться відповідні оголошення. Це для того, щоб максимально більше проінформувати ту категорію людей, яка є невакцинована. На жаль, темпи щеплення зараз у нас недостатні. Наші ресурси дозволяють проводити набагато більше процедур. Головне — це бажання вакцинуватися”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, в Україні проти COVID-19 вакцинувалося 50% дорослого населення. Кожен другий українець віком від 18 років отримав принаймні одну дозу антиковідної вакцини. На 2022 рік заплановано охопити щепленнями 70% дорослого населення країни, зокрема 80% людей старшого віку, для яких коронавірусна хвороба може бути особливо небезпечною.