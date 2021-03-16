Помер голова Тернопільського міськрайонного суду – Роман Грицак. Чоловікові було всього 48 років. За попередньою інформацією у пана Романа був коронавірус.

Грицак Роман Михайлович очолював Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області, починаючи з 5 травня 2020 року, повідомляє Галас.

“16 березня 2021 року, на 48 році життя, раптово відійшов у вічність Роман Михайлович Грицак, голова Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Людина великого серця, професіонал своєї справи, наставник. В пам’яті колег та працівників Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Роман Михайлович назавжди залишиться прекрасним керівником та взірцем для наслідування, чуйним, добрим, привітним. Його уміння працювати з людьми назавжди збережеться в пам’яті всіх, хто його знав.

Весь колектив Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області висловлює щирі співчуття родині Романа Михайловича та поділяють її горе.

Вічна пам’ять”, – повідомили у прес-службі Тернопільського міськрайонного суду.

До слова, Роман Грицак, 2001 – т.ч. – суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (з 2006 року обраний на посаду судді безстроково).

За попередніми даними, суддя захворів на коронавірус та помер від його ускладнень.

Дружина – Грицак Анна Миколаївна – 2009-2012 – головний державний податковий ревізор-інспектор Державної податкової служби у Тернопільській області.

У судді залишилося двоє дітей – син та дочка.

Співчуваємо рідним та близьким померлого….