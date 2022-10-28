Мільйон переглядів у ютубі та понад 2 мільйони у тіктоці.

Популярності набирає відео-урок тернополянина Олександра, повідомляють Т1 Новини. У ролику він розповідає, як зробити свічку по-тернопільськи за допомогою двох пальчикових батарейок і світлодіоду.

Вже понад тиждень відео шириться мережею, адже рекомендації тернополянина зараз як ніколи актуальні. Днями Олександр опублікував ще одне відео про свій винахід, у якому пояснює усі нюанси виготовлення “вічної свічки” та дає рекомендації своїм глядачам.