Обласні спілки ветеранів Афганістану та офіцерів України написали звернення до голови облдержадміністрації з ініціативою створити добровольчий резервний батальйон тероборони.

Про це Суспільному розповів заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут.

За його словами, створити батальйон вирішили для того, щоб у разі небезпеки взяти під охорону важливі об’єкти Тернопільщини.

“Підбирали штатний розпис, враховуючи бойовий досвід в Афганістані. У штатній структурі 120-160 осіб. Люди дали добро, готові захищати Батьківщину. Наймолодшому ветерану Афганської війни 53 роки”, – розповів Когут.

За словами заступника голови облдержадміністрації Ігоря Гайдука, лист в обласній адміністрації розглянули.

“Прекрасна ініціатива, ми зі свого боку будемо тільки підтримувати це звернення. На засіданні обласної ради буде розглянуто фінансування загонів територіальної оборони. І, я думаю, що можливість включення в територіальні загони афганців, буде тільки плюсом для обороноздатності нашої держави і області в цілому”, – каже Гадук.