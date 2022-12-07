Маленька Віка з Підгаєць пожертвувала розкішними косами, аби допомогти нашим захисникам. Такий подарунок бійцям юна українка зробила якраз у День Збройних сил України.

Про вчинок маленької красуні повідомила у соцмережі Надія Кіс.

“Що є краще за дівочі коси і троянди вплетені у них…, – а краще за дівочі коси може бути лише велике добре серце, яке б’ється в грудях такої ще маленької, але щирої та чуйної дівчинки, яка сьогодні, в день ЗСУ та напередодні свого ювілею, зробила подарунок нашим воїнам. Вона відрізала та продала своє волосся заради нашої перемоги. Вікусику, ми пишаємося тобою та твоїм вчинком!”, – написала жінка.