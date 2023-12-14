Велосипедного злодія спіймали у Тернополі: ним виявився рецидивіст з Чорткова

Лиходій викрав двоколісник з під‘їзду багатоповерхівки, що на бульварі Симона Петлюри в обласному центрі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 34-річна жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Зі слів потерпілої, невідома особа таємно викрала велосипед її дитини, який знаходився на сходовій клітці першого поверху будинку.

У ході розшукових заходів оперативники встановили особу крадія. Ним виявився раніше неодноразово судимий 40-річний житель Чортківського району.

Зі слів начальника сектору карного розшуку Тернопільського районного управління поліції Володимира Довгополого, зловмисник уже декілька разів відбував покарання за майнові злочини. Крадене майно у нього вилучили.

За фактом вчинення крадіжки розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 ККУ. Санкція інкримінованої зловмисникові статті передбачає до восьми років позбавлення волі.