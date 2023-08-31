Вдерся до квартири і відібрав 800 гривень: зухвале пограбування скоєно у Тернополі

Зловмисник увірвався до квартири жителя обласного центру та відкрито викрав у нього гроші. За вчинений злочин підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 56-річного тернополянина про те, що його пограбували. Зі слів чоловіка, ввечері до нього в квартиру постукали. Коли він відчинив – побачив на порозі невідомого чоловіка. Незнайомець вдерся до помешкання, почав погрожувати фізичною розправою та відібрав у нього 800 гривень. Після цього втік.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції розшукали зловмисника. Причетний до грабунку – неодноразово судимий за майнові злочини 38-річний житель Тернополя.

Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення згідно ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів на території обслуговування.