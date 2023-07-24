Зловмисник напав на 30-річного чоловіка, наніс йому тілесні ушкодження та забрав гаманець.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру і повідомив про те, що невідома особа вчинила на нього напад, завдавши удару в голову від якого він втратив свідомість. Коли ж прийшов до тями, то виявив, що викрадено його гаманець з документами та грошима.

Оперативникам за декілька годин вдалося встановити та розшукати нападника. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 25-річний житель обласного центру.

Напад на потерпілого зловмисник вчинив, бо побачив у його гаманці чималу суму. Напередодні, а це було близько 22 години 21 липня, до потерпілого, який сидів на вулиці, підійшов невідомий і попросив 50 гривень на енергетик. Чоловік вийняв з гаманця гроші, не підозрюючи, що вже за декілька хвилин незнайомець повернеться і підло завдасть йому удару в голову, та так, що той втратить свідомість.

Поліціянти, що виїхали на повідомлення потерпілого, завдяки камерам відеоспостереження встановили особу нападника і вже за декілька годин затримали його. Частину крадених грошей вдалося вилучити. Сума завданих збитків становить понад 20 000 гривень.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому вручено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу, санкція якої передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.