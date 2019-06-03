Три роки минуло з дня вбивства кременецького громадського активіста. Виконавці замовлення на лаві підсудних, а от самі замовники на волі.

З проханням пояснити ситуацію до головного правоохоронця області звернулася дружина та колеги загиблого.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, над розкриттям вбивства Віталія Ващенка працювали та продовжують працювати найкращі слідчі та оперативники. Коли правоохоронці дізналися про причетність до злочину іногородніх, то на території Кривого Рогу працювало не один день близько вісімдесяти поліцейських. Інформація не надавалася нікому, аби не зірвати проведення негласних слідчих дій.

– Завдяки цьому нам вдалося затримати трьох підозрюваних. Піймали ми і організатора, який приїхав по гроші. Окремі провадження відкриті і щодо замовників вбивства – частина 4 статті 27 ККУ – підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину та пункти 6, 11 частини 2 статті 115 ККУ – умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення. Незважаючи на те, що уже минуло три роки, слідчі дії тривають, перевіряються особи, причетні до вчинення злочину. Нагляд за проведенням розслідування веде обласна прокуратура.

Вивчають правоохоронці і всі конфліктні ситуації, які могли бути причиною замовлення злочину. Олександр Богомол запевнив усіх, що ця справа не ляже на полицю і не буде припадати пилом допоки ми не отримаємо позитивний результат і винні будуть покарані.