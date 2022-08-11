Аліна Крупка спричинила смертельну аварію в день отримання водійського посвідчення.

Тернопільський апеляційний суд посилив покарання для водійки, яка в травні 2018 року спричинила смертельну аварію у день отримання водійського посвідчення. Замість трьох років умовно їй призначили чотири роки тюрми. На такому покаранні наполягали батьки загиблої у ДТП 17-річної дівчини. За їхніми словами, винуватиця аварії не відшкодувала збитки та не розкаялась у вчиненому, пише Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Тернопільського апеляційного суду, аварія сталась 26 травня 2018 року в селі Плебанівка неподалік Теребовлі. Водійка Chevrolet Lacetti, яка зранку того дня отримала водійське посвідчення, не впоралась з керуванням і допустила виїзд автомобіля в кювет, де він зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії важкі травми отримала 17-річна пасажирка автомобіля – її двоюрідна сестра. Наступного дня вона померла у Теребовлянській лікарні.

Чортківський райсуд призначив жінці три роки умовно. Втім, батьки загиблої з таким вироком не погодились і подали апеляцію, вимагаючи призначити винуватиці аварії п’ять років тюрми. За їхніми словами, жінка збитки їм не відшкодувала, крім того, вона не розкаялась у вчиненому. Також у цій ДТП загинула їхня єдина дитина.

Колегія суддів погодилась, що суд першої інстанції призначив надто м’яке покарання. Зокрема, судді врахували інформацію про те, що жінка майже не відвідувала заняття у автошколі. Вироком Борщівського райсуду від 2019 року було засуджено автоінспектора, який підписав документи про навчання Аліни Крупки попри те, що вона в цей час перебувала за кордоном. Відтак апеляційні скарги задовольнили частково.

Суддя Ірина Тиха призначила винуватиці аварії чотири роки тюрми. Також жінці буде заборонено протягом трьох років керувати транспортом. Вирок можна оскаржити в Верховному суді протягом трьох місяців.