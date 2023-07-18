Пухнастики також потребують нашої допомоги. Під час спекотної погоди тварини можуть опинитися в смертельній небезпеці.

Днями інспектор роти тактико-оперативного реагування виявили песика, який потребував допомоги. Тварина важко дихала та весь час ходила по колу.

Охоронці порядку напоїли песика водою та спробували самостійно відвести до ветеринарної клініки. Інспектори отримали рекомендації телефоном від працівників громадської організації, яка допомагає знедоленим тваринам про те, як не зашкодити тваринці та безпечно доправити її до лікарні.

На щастя, патрульні змогли встановити і власницю песика. Жінка отримала рекомендації, як допомогти хворій тваринці та подякувала патрульним, що вберегли домашнього улюбленця від небезпеки.

“Не випускайте тварин на вулицю у піковий період спеки, краще залишайте їх вдома в прохолодному приміщенні.

Високі температури можуть викликати не лише зневоднення, а й тепловий удар. Крім того, не залишайте тварин у зачиненому автомобілі. Навіть протягом короткого проміжку часу.

Чотирилапі друзі будуть неймовірно вдячні за таку турботу”, – наголошують у патрульній поліції.