Варвари: за вихідні мешканці нашої області випалили понад три гектари землі

Минулих вихідних вогнеборці Тернопільщини ліквідували 8 пожеж.

“7 – паління сухої трави. Більше 3 га спаленої землі. Щодня рятувальники залучаються на гасіння пожеж у природних екосистемах! Люди, не вдавайтесь до варварських методів господарювання на своїй землі! Бережіть і захищайте її!”, – вкотре звертаються до мешканців краю рятувальники.

25 червня о 10:49 у с. Висічка Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 14:54 у с. В. Березовиця Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 400 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління;

о 14:55 у м. Тернопіль на вул. Лозовецька виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 300 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 16:03 у с. Андруга Кременецької територіальної громади Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 16:20 у с. Добрівляни Заліщицької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 17:25 у с. Стрілківці Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 200 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 23:49 у с. Чернихівці Збаразької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 500 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 2 га посіву озимого ячменю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.