Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували слідчі у Кременці. 24 травня близько 8:24 там зіткнулося три автомобілі.

На місце пригоди виїжджала поліція, бригада швидкої та наряд служби надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, водій автомобіля Nissan X-Trail, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив транспорт і як результат – врізався у ЗІЛ-131. Вантажівка підім’яла під себе легковий автомобіль і після цього їх відкинуло на смугу зустрічного руху, де вони зіткнулися ще й з AUDI.

Вивільняти водія та пасажира з Nissan X-Trail довелося рятувальникам. В результаті удару кермувальник від отриманих травм помер ще до приїзду бригади екстреної допомоги. Восьмирічну дитину з численними травмами доправили до лікарні. Водії інших автівок травм не отримали.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із частиною 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.