Вакцинація від COVID-19 розпочинається ще у чотирьох містах Тернопільщини

Навчання з імунізації завершили ще п’ять мобільних бригад з Тернопільщини.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії проти COVID-19 в області Марія Павельєва. Попередньо таке навчання пройшла одна бригада, яка наразі працює в Тернополі.

Чотири мобільні бригади відправляться проводити щеплення у медзаклади Бережан, Бучача, Кременця та Чорткова. Вони вакцинуватимуть медиків, які працюють з хворими на коронавірус.

«Два дні тривали навчання чотирьох бригад для імунізації від коронавірусу вакциною “AstraZeneca/Oxford”. Ще два наступні дні – 4-5 березня навчання триватимуть для інших чотирьох. Це дасть змогу оперативно запустити процес імунізації проти COVID-19 по всій області. Під час навчань медичні працівники отримують рекомендації щодо консультування до й після вакцинації: як вводити вакцину — правильна техніка та місце; як розраховувати потребу у вакцині та ін’єкційних матеріалах; як безпечно утилізувати використані ін’єкційні матеріали; освоюють надання екстреної невідкладної допомоги в разі необхідності».

До складу мобільної бригади входять лікар, двоє медичних сестер, реєстратор і водій. Також навчання проходять медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади.

Додамо, на Тернопільщині вакцинація розпочалася 25 лютого. Відтоді вже щепилося понад двісті медиків.