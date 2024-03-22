Вищий антикорупційний суд узяв під варту до 18 травня депутата Тернопільської обласної ради від партії «Довіра» Олега Щиголя. Його підозрюють в одержанні 30 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Таке рішення 22 березня ухвалив слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін, повідомляє «Слово і діло».

«Клопотання старшого детектива НАБУ задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Щиголя Олега Олексійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18 травня 2024 року, але в межах строку досудового розслідування. Взяти підозрюваного Щиголя Олега Олексійовича під варту в залі суду», – оголосив суддя.

Одночасно депутату Щиголю визначили альтернативу у вигляді 155 тисяч грн. У разі внесення застави на нього покладуть такі обов’язки: прибувати за першою вимогою; повідомляти про кожне відлучення з Тернопільської області; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та здати закордонні паспорти.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Тернопільської облради від партії «Довіра» Олегу Щиголю. Як встановило слідство, у січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю Збройних сил України посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.