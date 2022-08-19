Вагони зійшли з рейок: через аварію на колії затримуються потяги, які курсують через Тернопіль

Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів через аварію на ділянці Огульці – Ков’яги у Харківській області.

На Харківщині зійшли з рейок вагони вантажного поїзда, через що пасажирські потяги далекого сполучення затримуються в дорозі. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Наразі на 19:30 затримуються такі потяги:

№120 Львів — Запоріжжя (+ 0:31)

№723 Харків — Київ (+ 2:11)

№17 Харків — Львів (+ 1:30)

№1 Харків — Івано-Франківськ (+ 1:30)

№706 Пшемисль — Київ (+ 1:03)

№42 Львів — Дніпро (+ 1:13)

№45 Харків-Ужгород (+ 3:07)