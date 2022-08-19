Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів через аварію на ділянці Огульці – Ков’яги у Харківській області.
На Харківщині зійшли з рейок вагони вантажного поїзда, через що пасажирські потяги далекого сполучення затримуються в дорозі. Про це повідомляє Укрзалізниця.
Наразі на 19:30 затримуються такі потяги:
№120 Львів — Запоріжжя (+ 0:31)
№723 Харків — Київ (+ 2:11)
№17 Харків — Львів (+ 1:30)
№1 Харків — Івано-Франківськ (+ 1:30)
№706 Пшемисль — Київ (+ 1:03)
№42 Львів — Дніпро (+ 1:13)
№45 Харків-Ужгород (+ 3:07)