В туалеті тернопільської лікарні знайшли зброю і боєприпаси

Ще на початку листопада на лінію “102” надійшло повідомлення від завідувача одного із відділень Тернопільської лікарні про те, що у вбиральні знаходиться зброя та порох.

На місце знахідки виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірок з’ясувалося, що заборонені предмети знаходилися в службовому туалеті.

Прибиральниця стверджує, що в приміщення попросився невідомий. Вона його пустила, а коли чоловік вийшов, то за батареєю побачила сторонні речі. Експертиза підтвердила, що зброя бойова – це револьвер типу “Наган”.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили ймовірну особу власника. Це – тернополянин 1977 року народження.

Чоловікові уже оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 263 ККУ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Триває слідство.