В Тернополі оштрафували матір неповнолітнього, котрий курив на вокзалі електронну сигарету

У Тернополі на 850 грн оштрафували жінку, бо її неповнолітній син курив на вокзалі електронну сигарету.

Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події.

“29 липня 2022 року близько 13.30 год. неповнолітній, перебуваючи на території залізничного вокзалу по вул. Майдан Привокзальний, 1, м. Тернопіль, викурював електронну сигарету, в порушення п. 15 ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров`я населення», в якому йдеться, що куріння заборонено. Оскільки останній не досягнув віку відповідальності, тому притягується його мати”, – йдеться у повідомленні.

Хлопець у поясненні провину визнав, жінка на засідання суду не прийшла.

Проте суд визнав жінку винною та оштрафував на 850 грн. Також вона повинна сплатити 496 грн судового збору.