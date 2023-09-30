В сусідній з Тернопільщиною області вибухнув нафтопровід: є потерпілі. ВІДЕО

Сьогодні, 30 вересня, поблизу села Стримба Надвірнянського району, що на Івано-Франківщині, стався прорив нафтопроводу з подальшим горінням. Після цього нафтопродукти розлилися вздовж потічка на площі 100 м кв.

Внаслідок аварії та пожежі відомо про 5 потерпілих, трьох дорослих і двох дітей. Їх госпіталізували. Про це повідомив міський голова Надвірної Зіновій Андрійович у Facebook.

“Повідомляю, що всі надзвичайні служби задіяні на місці події. Зараз 5 людей госпіталізовано до КНП “Надвірнянська центральна районна лікарня” Надвірнянської міської ради. Все робимо для того, щоб оперативно подбати про здоровʼя постраждалих”, – повідомив міський голова.

Наразі рятувальники гасять пожежу. Фахівці з’ясовують причину прориву нафтопроводу.

За словами місцевих мешканців, пожежа спалахнула на одному з локальних нафтопроводів, які йдуть із місць видобутку нафти в цьому районі до нафтопереробного підприємства “Нафтохімік Прикарпаття” в місті Надвірна. За кілька годин до пориву й загоряння на трубопроводі начебто проводили якісь ремонтні роботи.