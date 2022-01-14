Сімейну кімнату планують відкрити у Тернопільській обласній дитячій лікарні. Фінансову допомогу для цього надасть Благодійний фонд «Фундація Дім Рональда МакДональда».

Нещодавно представники цього фонду відвідали лікарню. Вони оглянули онкогематологічне відділення, відділення інтенсивної терапії для новонароджених дітей з виїзною неонатологічною бригадою, відділення патології новонароджених дітей, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії та операційне відділення. Після цього з головним лікарем Григорієм Корицьким обговорили важливість відкриття у медичному закладі Сімейної кімнати.

– Для нашого медичного закладу Сімейна кімната є важливим та потрібним кроком для розвитку сімейно-орієнтованої медицини, – повідомляють у лікарні, – Адже лікарня є провідним спеціалізованим закладом, який надає багатопрофільну медичну допомогу дітям не тільки Тернополя та Тернопільської області, а й інших областей. На базі лікарні функціонує 15 стаціонарних відділень, де більшість наших маленьких пацієнтів є жителями області. Не в усіх батьків є можливість перебувати біля своїх дітей, тому Сімейна кімната дасть змогу більше часу проводити батькам біля діток, а це буде сприяти швидшому одужанню та покращуватиме емоційний стан у дітей.

Фото із сайту лікарні