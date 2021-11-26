В обласній бібліотеці для дітей виготовляли символічні торбинки-обереги. ФОТО

Наші предки вірили, що дім потрібно охороняти не лише від поганих людей, але й від впливу негативної енергії і навіть злих духів.

Одним із таких «захисних» атрибутів здавна був оберіг, створений, як правило, з природніх матеріалів, що мали певне символічне значення.

Читачі сектору естетичного виховання Тернопільської обласної бібліотеки для дітей уявно перенеслись у давні часи і виготовили обереги у вигляді мішечків. Для оздоби використали різноманітні зернята, в яких закодовано найкращі для людини якості: кукурудза символізує здоров’я, лаврове листя – довголіття, гарбузове насіння – плодючість, бобові – фізичну силу і наснагу.

Дизайн виробу учасники майстерки продумували самостійно, дбаючи не лише про зовнішній вигляд, але й про змістове та символічне наповнення оберегу.

Подібні заходи у бібліотеці відбуваються не вперше. Великою популярністю, зокрема, користуються щорічні майстер-класи з писанкарства, виготовлення ляльки-мотанки, розпис скляної вази, а також творчо-розвиваючі заняття для вікових категорій 1-3 та 4-6 роки.

Бібліотекарі запрошують юних тернополян та їхніх батьків стежити за розкладом заходів на сайті книгозбірні – http://odb.te.ua/ , а за більш детальною інформацією звертатись за номером 23-59-48, або 096 096 79 92.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей