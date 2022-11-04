У Німеччині, в місті Нордгорн, помер наш земляк Михайло Гудзь.

Сумні звістку повідомили на сторінці Книга пам’яті померлих за кордоном українців.

Життя Михайла обірвалося 25 жовтня. Аби перевезти тіло померлого додому необхідні кошти.

“Просимо щирої молитви за Царство Небесне.

Вічна, світла пам’ять йому.

В пана Михайла, мешканця міста Зборів, вдома лишилася 6-річна донечка.

Просимо всіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилого земляка з Німеччини в Україну до рідного Зборова.

Кожна гривня допоможе матусі спочилого земляка пані Надії гідно провести синочка в останню путь.

4731 2191 2468 6753, отримувач – Гудзь Надія Михайлівна, матуся”, – ідеться у дописі.