Факт спроби передати наркотики задокументували працівники Чортківського районного відділу поліції. Про заборонене правоохоронцям повідомив черговий місцевої установи виконання покарань.

Посилка надійшла засудженому, який відбуває покарання за майнові злочини. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час огляду передачі співробітники поліції виявили у пачці цукру частини речовини білого кольору, схожих на наркотичну. Поліцейські речові докази вилучили й направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Слідчі дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.