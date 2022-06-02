Уся техніка згоріла, але бійці залишилися неушкодженими: чудотворна ікона з Тернопільщини врятувала життя воїнам. ФОТО

Сталася ця подія 25 травня цього року поблизу містечка Золоте на Луганщині.

Воїн Андрій з Тернопільщини отримав для свого відділення волонтерську допомогу, серед якої була ікона Буцнівської Божої Матері, яку він помістив у свій БМП, пише тижневик “Номер один“.

Як розповів настоятель парафія Непорочного Зачаття Діви Марії с. Буцнів, внаслідок чергового виконання бойового завдання відділ потрапив під обстріл ворожої артилерії. Уся військова техніка була знищена, згоріла і бойова машина Андрія. Чудом увесь особовий склад залишився живим, не зазнавши жодних травм. На згарищі військової техніки наші воїни з великим подивом віднайшли неушкоджений Чудотворний образ Буцнівської Матері Божої.

Перебуваючи на ротації, Андрій подякував Божій Матері за збережене життя та випрошував ласки перемоги для нашого війська.

Буцнівська Божа Мати, дякуємо Тобі за врятовані життя наших Героїв!