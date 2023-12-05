Уродженцю Тернопільщини, який пропагував «руський мір» у соцмережі, повідомлено про підозру.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру уродженцю Тернопільщини, зареєстрованому на Луганщині, що проживає у Криму, який виправдовував збройну агресію РФ проти України та публікував агітаційні матеріали на підтримку військовослужбовців країни-агресора (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний з 22 квітня по 22 липня 2022 року, діючи умисно, використовуючи власний акаунт у забороненій соціальній мережі «Одноклассники», поширював матеріали у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України.

Типовими дописами на сторінці чоловіка є такі й подібні їм: «Поддержим наших бойцов! Я поддерживаю путина я поддерживаю армию россии я поддерживаю донбасс #своихнебросаем вся россия вместе с нами» з зображеннями прапора російської федерації та георгіївської стрічки.

Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБ України в Тернопільській області.

