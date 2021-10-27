Саморобна вибухівка розірвалася на підвіконні квартири на вулиці Лепкого в Тернополі. Від вибуху розбилося вікно, а уламки травмували жінку, яка була в квартирі.

На момент вибуху в помешканні була також 5-річна дитина, вона не поранена, розповів Суспільному речник Нацполіції області Сергій Крета.

За його словами, хто встановив пристрій – невідомо, зараз поліцейські шукають цю людину.

У будинку на вулиці Богдана Лепкого, 8 у Тернополі зранку на підвіконні квартири на першому поверсі вибухнула саморобна вибухівка. Від вибуху розбилося вікно. Уламки залетіли в приміщення та порізали руку мешканки квартири. Жінка розповіла поліцейським, що вибух пролунав близько 7 ранку.

Кореспонденти Суспільного також намагалися поспілкуватися з чоловіком, який живе у цій квартирі. Він розповідати, що сталося, відмовився.

Олександр, який мешкає в квартирі на другому поверсі, теж чув вибух:

“Я просто чув вибух внизу і толком не знаю, що там до чого було. В 7 ранку. Вони недавно сюди переїхали і я їх добре не знаю”.

Територію навколо будинку обстежили вибухотехніки, кінологи, оперативники та слідчі, каже Сергій Крета:

“Поліцейські розглядають декілька версій, чому стався вибух. Слідчі розбираються, оперативники оглядають камери відеоспостережень і опитують місцевих мешканців, жителів, аби з’ясувати причини того, що сталося. Поліцейські порушили кримінальне провадження, відомості внесені в ЄРДР за статтею 296 частиною 4 ККУ. Це вчинення хуліганських дій із застосуванням вибухового пристрою. Термін покарання за такі дії передбачає від трьох до 7 років позбавлення волі”.