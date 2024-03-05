Національний банк України підготував доповідь про боротьбу з тіньовими схемами та фінансовими операціями, а також звіт про результати протидії міскодингу. Звіт торкнувся величезної кількості банківських систем, небанківських фінансових установ, а також організаторів азартних ігор, які здійснюють свою діяльність онлайн. Корупція та ухилення від податків, на думку нардепів і фахівців у галузі менеджменту, залишається однією з найсерйозніших проблем у країні. З метою боротьби з корупцією, як у державних установах, так і у фінансових організаціях, у 2023-му було проведено низку безпрецедентних заходів, які виявили серйозні порушення.

Щодо нагляду за гральним бізнесом вдалося виявити порушників, які провертали схеми з “відмивання” грошей, а також використовували міскодинг, для зниження податкових виплат. Варто зазначити, що починаючи з 20-го лютого 2024-го року набув чинності Порядок функціонування ДСОМ, який дасть змогу в режимі реального часу виявляти порушників, а також значно збільшить безпеку споживача в мережі. Тепер, якщо гравець отримує за посиланням бездепозитні бонуси http://www.gazeta.lviv.ua/categories/nodeposit-bonuses, інформація про це зберігається на державних серверах у зашифрованому вигляді, що дає змогу контролювати процеси взаємодій між споживачем та організатором грального бізнесу.

Безготівкові операція в сегменті азартних ігор збільшилися за рік у 21 раз

За підсумками доповіді, Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розмістив пост на особистому Telegram-каналі, де поділився здобутками. Як виявилося, проводячи порівняльну аналогію між 2022-2023 роками, загальний обіг безготівкових коштів у банківських і небанківських організаціях збільшився з 14 до 207 мільярдів гривень. Окремо було виділено транзакції на рахунки організаторів легальної гральної діяльності.

У 2023-му році українці витратили на азартні ігри 83 мільярди гривень, що майже в 21 раз вище, ніж роком раніше. У 2022-му загальне число підзвітних транзакцій лише трохи перевищувало 4 мільярди гривень. Різниця разюча, і причини такого істотного зростання залучених в азартні ігри людей можуть бути різні, але передбачається, що основними є:

копітка робота КРАІЛ у сфері контролю за організаторами азартних ігор;

впровадження системи моніторингу, в якій бере участь Нацбанк, який взяв на себе низку зобов’язань, пов’язаних із розрахунком податків на виграш;

зміна законодавчої частини, у сфері банків і НФУ;

практично повне викорінення міскодингу, а також виявлення схем тіньового ведення бізнесу.

Завдяки багаторівневому контролю над гральними залами і букмекерами, тепер приховувати доходи стало набагато складніше, а покарання за виявлені порушення багаторазово збільшилися, що призвело в підсумку до більш ґрунтовного ставлення представників бізнесу до сплати податків і ведення бухгалтерії.

Чесні виплати податків – тільки на руку любителям азартних ігор

Тепер підрахунок GGR дасть змогу повною мірою отримувати необхідні поповнення державного бюджету, що знизить ризик крадіжки організаторами азартних ігор, і “кишені” гравців. Тепер якщо ви отримуєте фріспіни http://www.gazeta.lviv.ua/categories/free-spins в онлайн-казино, їх не можна буде зарахувати як купівлю або поповнення, відобразивши ці дані лише у звіті для держави. У виявлених корупційних схемах було знайдено сліди “подвійної бухгалтерії”, де гравець виплачував податки на виграш, але в казну надходила лише їхня частина. За фактом виявлених порушень, було накладено штрафи в розмірі понад 486.35 мільйонів гривень.