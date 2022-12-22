Українські захисники вже ліквідували понад сто тисяч окупантів

У війні з Україною втрати російських окупантів перевищили сто тисяч осіб.

Про це сьогодні повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.12 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 100400 (+660) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3003 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5981 (+2) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1978 (+6) од,

РСЗВ / MLRS – 413 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 (+0) од,

літаків / aircraft – 283 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1693 (+5),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4615 (+7) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 178 (+0).