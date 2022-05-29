Збройні сили України відкинули ворога від критично важливої траси Лисичанськ – Бахмут. У напрямку Попасної біля Комишувахи росіян відтіснили на два кілометри.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram, передають Букви.

Дорога менше прострілюється. Трасою Лисичанськ – Бахмут можливо доставити гуманітарний вантаж, тому його туди вже скерували. До ЗСУ на передову надійшло підкріплення, яке допомогло відкинути ворога з траси.

Сєверодонецьк під контролем українських військових попри заяви “кадирівських” бойовиків. Під час телемарафону Сергій Гайдан зазначив, що окупанти зняли відео на тлі прапора, що нібито Сєверодонецьк захоплений.

“Я запрошую будь-якого тіктокера: будь ласка, зніміть відео, сподіваюся, це буде останнє відео, десь із центру міста, а не в якійсь будці на фоні прапора”, — заявив Гайдай.

Ворог не має успіху у захопленні міста, а залишається в готелі “Мир”. Загарбники мають великі втрати в готелі, бо їх там постійно обстрілюють та вибивають. Голова ОВА додав, що вони там ховаються, але пройти вглиб міста вони не можуть.