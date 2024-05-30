Учора ввечері на Закарпатті прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону припинили спробу незаконного перетину кордону.

Вплав через річку Тиса планували потрапити до сусідньої Румунії двоє жителів Львівщини та жителі Закарпаття і Тернопільщини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За допомогою у здійсненні задуму щодо незаконного перетину держрубежу чоловіки звернулися до ділків, на яких вийшли через соціальні мережі. По прибуттю у місто Тячів чоловіків автівкою підвезли в прикордоння та вказали напрямок, де знаходиться річка Тиса.

Крім того, їм на чотирьох дали два надувних дитячих кола. Самі ж організатори оборудки втекли. За такі послуги правопорушники мали заплатити по 4 тисячі доларів США кожен.

Щоправда чоловікам не судилося навіть побачити річку, адже за 50 метрів до кордону вони потрапили у поле зору прикордонного наряду, який приховано ніс службу поблизу.

Від несподіваної зустрічі з охоронцями кордону один з «плавців» спробував втекти. Свої наміри він змінив лише після здійснення нарядом попереджувальних пострілів. Втікача та його спільників затримали.

Стосовно них складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Крім того, стосовно порушника, який проігнорував законні вимоги прикордонного наряду, складено протокол та за ст. 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону». Справи скеровано до суду.

Коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюється.