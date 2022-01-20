У 2020 році видобуток газу в Україні становив 20,23 млрд куб. м (у 2021 році – 19,8 млрд куб м, що є найнижчим значенням за останні 10 років), тоді як загальне споживання – 30,89 млрд куб. м.

Україна повинна забезпечити свою енергетичну незалежність шляхом збільшення видобутку власного природного газу. На цьому наголосили в партії «УДАР Віталія Кличка».

– Меморандум з урядом та українськими виробниками, який мав стримувати зростання цін на газ, не працює. Як результат, уже у січні лише хліб може подорожчати на понад 10%. Також мають здорожчати і інші групи товарів, – пояснюють в партії «УДАР Віталія Кличка». – З огляду на повернення «Нафтогазу» у фактично «ручне» управління Офісу президента, саме на державну компанію лягає основний тягар щодо виконання рішення про забезпечення не лише громадян, але й промислових підприємств газом за зниженою ціною, що своєю чергою ставить під сумнів її спроможність вкладати значні кошти у розробку нових родовищ. Далі варто чекати подальшого падіння видобутку українського газу, скорочення доходів від податків, які платитиме «Нафтогаз», дефіциту його коштів та банкрутства.

Експерти «УДАРу Віталія Кличка» неодноразово заявляли, що для зміцнення енергетичної незалежності України потрібно збільшувати видобуток власного газу та активно реалізовувати програму тепломодернізації житлового фонду України.

«УДАР Віталія Кличка» звертається до уряду з вимогою припинити гратися в кадрові перестановки і зайнятися справою, а саме:

проаналізувати справжні причини провалу програми 20/20 і розробити на заміну їй реалістичну програму збільшення видобутку власного газу з українських родовищ;

уряд, який декларує відданість європейським стандартам управління, має повернутися до виконання своїх зобов’язань перед ЄС в частині дотримання принципів корпоративного управління ОЕСР. «Нафтогаз» потребує не наперсточників, а ефективних менеджерів, які спроможні налагодити основні процеси в компанії;

уряд має основні ресурси вкладати у тепломодернізацію житлового фонду і надання адресних субсидій на оплату комунальних послуг тим, хто їх потребує.

Для запобігання криз на стратегічному рівні експерти партії «УДАР Віталія Кличка» вважають, що необхідно: максимізувати зусилля зі збільшення видобутку природного газу на українських родовищах; приватні українські компанії мають отримати сприяння від держави у разі інвестицій в сучасні технології видобутку; державні компанії мають інвестувати кошти в нарощування видобутку вітчизняного газу; вирішити питання із так званими «сплячими спецдозволами» тощо.– Україна може забезпечити себе газом самостійно. Для цього потрібні лише політична воля і професіоналізм, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».