У злощасному дачному кооперативі в Тернополі знов згорів будиночок

Минулої доби вогнеборці Тернопільщини 4 рази залучались до гасіння пожеж.

Так. 7 серпня о 18:53 у м. Тернопіль на вул. П. Орлика, 4 виникла пожежа в металевому сміттєвому контейнері, внаслідок якої знищено сміття на площі 1 м кв. Пожежа ліквідована черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини.

О 22:10 у м. Заліщики Заліщицької ТГ Чортківського району на вул. Філатова, 21 виникла пожежа в житловому будинку. Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття будівлі, речі домашнього вжитку, вікна на площі 30 м кв. Пожежа ліквідована черговим та резервним караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано дві будівлі.

8 серпня о 00:16 у м. Тернопіль, на території недіючого дачного кооперативу на вул. Київська-Тарнавського, виникла пожежа закинутого дерев’яного дачного будинку, внаслідок якої знищено дачний будинок площі 15 м кв. Пожежа ліквідована черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

О 04:32 у с. Чагарі Збаразькі Збаразької ТГ Тернопільського району на вул. Довга, 1 виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено покриття, перекриття, облицювання стін та речі домашнього вжитку на площі 40 м кв. Пожежа ліквідована черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано три будівлі.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.